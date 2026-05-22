Senadora Pascual: Espero que el Ejecutivo deje de tratar con prepotencia al Parlamento

En entrevista con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, la senadora del Partido Comunista (PC) Claudia Pascual aseguró este viernes que el primer ajuste ministerial del Presidente José Antonio Kast, realizado a tan solo 69 días de iniciar su mandato, no solo evidencia que "el diseño indudablemente que se tenía por parte del Gobierno no le funcionó", sino que también dejan de manifiesto una falta de diálogo y una actitud de "prepotencia" por parte del Ejecutivo hacia los demás actores políticos.

Para la legisladora de oposición, las deficiencias de la actual Administración van más allá de una estrategia de difusión, apuntando a un problema estructural en la forma de hacer política.

"El cambio de gabinete responde a que obviamente es un Gobierno que no está comunicando bien, pero más que no esté comunicando bien desde los aspectos técnicos, es porque efectivamente no está dialogando, no está conversando, no está generando espacios que permitan efectivamente la mejora no solo de las legislaciones, sino que además del entendimiento para poder aportar a un clima político, social, cultural y económico del país mucho más menos confrontacional", sostuvo.

En esa misma línea, la parlamentaria comunista cuestionó el cumplimiento de las promesas electorales, especialmente en materia de seguridad, área que ha sido el pilar del discurso oficialista.

"(El cambio de gabinete) denota también que efectivamente pareciera que en campaña todo vale. Estoy todo el día haciendo campaña diciendo que lo más importante es la seguridad y resulta que con este cambio de gabinete nos damos cuenta de que no tenían plan de seguridad pública", fustigó Pascual.

La senadora instó a la Moneda a cambiar su relación con el Poder Legislativo y a "establecer las conversaciones y, por sobre todo, los proyectos de ley que solucionen absolutamente el bienestar de la gente".

"Espero que indudablemente aquí dejen de tratar con prepotencia al Parlamento en materia de decir: 'mira, tenemos los votos, nos da lo mismo, no vamos a seguir conversando'", señaló la exministra de la Mujer (2016–2018).

Finalmente, Pascual enfatizó que "la gente no lo está pasando bien hasta ahora: la subida de la bencina y del petróleo, ha subido los precios en la feria y en los supermercados; tenemos problemáticas, particularmente en la Región Metropolitana, (derivadas de) la falta de frecuencia de buses en horas punta, (además de) las dificultades que estamos teniendo en el Metro. Entonces, tratemos de solucionar los problemas más que echarle toda la culpa siempre al empedrado anterior al mío".

"Desde ese punto de vista, no se va a seguir avanzando y, en ese sentido, siento que, indudablemente, el diseño que se tenía por parte del Gobierno no le funcionó y por eso es que llevaron a cabo este cambio de gabinete", concluyó la senadora.