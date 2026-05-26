Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás, destacó que la inversión científica de China ha trascendido la tecnología de consumo para asentarse en pilares estratégicos como la salud, los materiales y la agricultura.

En el ámbito sanitario, resaltó el desarrollo de vacunas y ensayos clínicos avanzados en inmunología, mientras que en materiales subraya el liderazgo en tierras raras y la optimización del litio para mejorar el almacenamiento energético.

Asimismo, mencionó el impacto directo de la ciencia en la seguridad alimentaria a través de la creación de semillas híbridas de arroz y tecnologías de riego eficientes, herramientas críticas para enfrentar el cambio climático y sostener la productividad a gran escala.

LEER ARTICULO COMPLETO