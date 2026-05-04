Esta semana, en Efecto China, revisamos uno de los debates más relevantes del último tiempo: el proyecto de cable submarino entre Chile y China. Sobre su impacto estratégico y proyecciones, conversamos con Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones y consultor en ciberseguridad, quien presentó un informe sobre la importancia de esta iniciativa para la conectividad y el desarrollo digital del país .

Además, nos adentramos en el proceso de transición energética en Chile y el rol de nuevas tecnologías en la distribución eléctrica. Para ello, hablamos con Yineng Zhou, director junior del Departamento de Gestión y Supervisión de CGE, sobre los llamados "transformadores verdes" y cómo estos avances apuntan a una red más eficiente y sustentable.

Además, junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, exploramos cómo conceptos como la ciencia, el talento y la innovación se han convertido en pilares del desarrollo en China, y qué aprendizajes pueden proyectarse en el vínculo con Chile.

LEER ARTICULO COMPLETO