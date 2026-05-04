El fin de semana estuvo marcado en Perú por las polémicas declaraciones del exmilitar y político peruano Antauro Humala, quien advirtió que su país "debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica", ya sea "por la vía diplomática o por la vía armada".

Las palabras del hermano del expresidente peruana Ollanta Humala, que han tenido un fuerte rechazo político en ambas naciones, han salpicado también al candidato izquierdista Roberto Sánchez, dado el apoyo reciproco que se han mostrado durante la campaña.

Frente a la creciente polémica generada, Sánchez salió a tomar distancia de Humala y asegurar que esas declaraciones "no representan" su posición, buscando desdramatizar los efectos que puede tener en su campaña, que lo tiene con grandes opciones de pasar a segunda vuelta y luchar por la presidencia frente a la derechista Keiko Fujimori.

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