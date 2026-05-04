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Abogado de Azul Azul se desmarcó del allanamiento al CDA: "No somos parte del proceso judicial"

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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En Cooperatva Deportes repasamos lo que fue el allanamiento de la PDI y Fiscalía al Centro Deportivo Azul en búsqueda de antecedentes por el "Caso Sartor".

El abogado de Azul Azul, Jorge Arredondo, desmarcó a Universidad de Chile del entramado judicial que tiene envuelto a Michael Clark, hasta hace poco expresidente de la SA y aún controlador. El jurista expuso que "no somos parte del proceso judicial", asegurando que no tienen antecedentes de la causa.

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