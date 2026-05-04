En Cooperativa Deportes profundizamos en las diligencias que sacudieron este lunes a Universidad de Chile. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el allanamiento no solo de las oficinas de Azul Azul y el domicilio particular de Michael Clark, sino también de cinco sociedades clave: Bulla SpA, Inversiones Antumalal, Redwood Capital y Romántico Viajero. Revisa el informe del periodista Francisco Caneo.

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