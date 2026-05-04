El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, advirtió que un sistema frontal "muy activo" afectará a la zona central y sur del país durante esta semana, impulsado por un río atmosférico que mantiene condiciones inestables.

En el caso de Santiago, se esperan precipitaciones entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, con montos estimados entre 15 y 25 milímetros, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. El fenómeno también se extenderá hacia el sur, donde se prevén condiciones más intensas.

El sistema abarcará desde el norte chico hasta la zona austral, con mayor impacto entre Maule y Biobío, donde las ráfagas podrían llegar a los 60 kilómetros por hora. Además, no se descarta tormentas eléctricas en sectores precordilleranos y cordilleranos durante el miércoles.

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