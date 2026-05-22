Independiente contó con golazo de Maxi Gutiérrez en su paso a octavos de la Copa Argentina

Independiente, con un golazo del chileno Maximiliano Gutiérrez incluido, venció 2-0 a Unión de Santa Fe en el "Marcelo Bielsa" de Rosario y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina.

El equipo que contó con el exHuachipato como titular encontró temprano la ventaja gracias a Santiago Montiel (5'), quien abrió la cuenta con un tiro libre.

Posteriormente, la falta y expulsión a Maizon Rodriguez (22') le permitió al atacante nacional clavar otro remate a balón parado ante el portero Matías Mansilla (24').

Con el marcador sellado y la ventaja numérica, el "Rojo" administró el resultado sin complicaciones. De ahí que los también chilenos Lautaro Millán (46') y Luciano Cabral (73') vieron algunos minutos tras ingresar como suplentes.

En la próxima ronda, Independiente enfrentará a Atlético Tucumán. En caso de seguir avanzando, su siguiente rival saldrá entre los ganadores de los partidos River Plate vs. Aldosivi e Independiente Rivadavia vs. Tigre, del chileno Guillermo Soto.