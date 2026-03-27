Shanghai lidera la cirugía torácica mundial: hasta 170 operaciones de cáncer de pulmón en un solo día

Por: Mundo Global

El Shanghai Pulmonary Hospital, el mayor hospital de cirugía torácica del mundo, ha alcanzado cifras que reflejan una capacidad asistencial extraordinaria. En un solo día puede realizar hasta 170 intervenciones de tumores pulmonares, una cifra equivalente al volumen anual de operaciones que se practica en algunos hospitales españoles.

Solo en 2025, el centro llevó a cabo 30.085 cirugías de cáncer de pulmón, un número que ilustra la dimensión del hospital chino en comparación con otros sistemas sanitarios. Para contextualizar, en España se realizan alrededor de 300 cirugías mayores al año en algunos centros, mientras que en Estados Unidos esta cifra puede situarse en torno a 1.500 intervenciones anuales.

Según explica el cirujano Diego González Rivas, director del programa internacional de cirugía videotoracoscópica Uniportal del hospital y Premio Cátedra China 2026 por su trayectoria profesional, la clave está en la experiencia acumulada: "La cirugía es experiencia y repetir movimientos", señala en un vídeo publicado en Instagram.

Un referente mundial de innovación quirúrgica

La trayectoria profesional de González Rivas, estrechamente vinculada a China, ha sido decisiva para la proyección internacional del hospital. El cirujano introdujo en el país asiático la videocirugía torácica mínimamente invasiva, además de desarrollar y patentar tecnologías quirúrgicas de vanguardia.

Desde su llegada a Shanghái en 2013, el departamento de cirugía torácica del Shanghai Pulmonary Hospital ha realizado cerca de 200.000 intervenciones uniportales hasta 2024, consolidando al centro como líder mundial en este campo.

Shanghai, centro global de formación

Este nivel de actividad ha convertido al hospital en un destino de referencia para cirujanos de los cinco continentes que desean especializarse en estas técnicas avanzadas. González Rivas ha formado directamente a miles de profesionales internacionales, contribuyendo a posicionar a Shanghái como uno de los principales centros mundiales de excelencia docente y asistencial en cirugía torácica.

"Por eso aquí están los mejores cirujanos torácicos del planeta: cirujanos de todo el mundo vienen a aprender con nosotros nuestra técnica uniportal y robótica", concluye González Rivas.