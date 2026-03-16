"Sin China, imposible": científicos destacan alianza en expedición a la Fosa de Atacama

La reciente expedición científica a la Fosa de Atacama no solo permitió estudiar una de las zonas más profundas del océano Pacífico, sino que también dejó en evidencia el papel clave de la cooperación internacional para avanzar en el conocimiento del océano profundo.

El proyecto, desarrollado en el marco de la Expedición Conjunta China-Chile a la Fosa de Atacama (JCATE 2026), reunió a científicos de China, Chile, Dinamarca, Japón y Alemania, quienes enfrentaron condiciones extremas para investigar la biodiversidad y geología de la zona hadal frente a las costas chilenas.

Uno de los aspectos más destacados por los investigadores fue el aporte tecnológico de China, particularmente a través del sumergible tripulado Fendouzhe, que permitió realizar descensos a gran profundidad, recolectar muestras y obtener imágenes inéditas del fondo marino.

"Colaboración próspera"

La geofísica e investigadora del Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) Valeria Cortés destacó a Efecto China que la participación del gigante asiático fue determinante para concretar la misión científica.

"Esto hubiese sido completamente imposible sin la participación de ellos. Ha sido una colaboración súper próspera", señaló.

La científica explicó que el éxito de la expedición se debió en gran medida a la combinación de capacidades entre ambos países.

"Esa convergencia entre ellos, que trabajan muy duro y que nos traen los elementos, la tecnología y los recursos que nosotros no teníamos, y nosotros que aportamos con ser los expertos y los dueños de casa, fue fundamental", afirmó.

Cortés destacó además que "los equipos multidisciplinarios y también multiculturales ayudan a responder preguntas porque todos traemos nuestras perspectivas distintas".

Tecnología clave para explorar el océano profundo

Durante la expedición se utilizó el sumergible tripulado Fendouzhe, una de las plataformas de exploración más avanzadas del mundo para operar a profundidades extremas.

La doctora Mengran Du, del Instituto de Ciencia de Sistemas de Desastres y Medio Ambiente de la Academia China de Ciencias (IDSSE-CAS) y co-jefa científica de las primeras etapas del proyecto, destacó el desempeño del equipo.

"Nuestro sumergible Fendouzhe realizó un trabajo fantástico. Sin la pericia de los pilotos, no habríamos podido recolectar tantos especímenes ni obtener imágenes y videos de tan alta calidad desde el fondo de la Fosa de Atacama", señaló.

Para los investigadores, el uso de esta tecnología permitió acceder a información científica que hasta ahora era difícil de obtener en esta zona del Pacífico.

Chile se consolida en la investigación del océano profundo

El co-jefe científico de la segunda etapa de la expedición, Mauricio Urbina, del IMO de la Universidad de Concepción, destacó que esta colaboración sitúa a Chile en un lugar relevante dentro de la investigación marina mundial.

"Haber cumplido el sueño de realizar esta expedición con los colegas chinos y su tecnología de vanguardia nos mantiene definitivamente en la frontera del conocimiento mundial. Chile ya tenía un lugar en la oceanografía, pero esto nos consolida en el mapa de las grandes potencias", afirmó.

En la misma línea, el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, valoró el impacto del proyecto para la ciencia nacional y las redes internacionales de investigación.

Saavedra también destacó el aporte del Instituto de Océano Profundo e Ingeniería de la Academia China de Ciencias, que puso a disposición el sumergible Fendouzhe, además del apoyo de instituciones chilenas como la Armada, Sernageomin y el Ministerio de Ciencia.

Cooperación científica para desafíos globales

Durante la ceremonia de cierre de la expedición en Valparaíso, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, destacó que el proyecto refleja el valor de la cooperación internacional para abordar desafíos globales.

"Esta expedición no solo ha llenado vacíos críticos en los datos de investigación fundacionales de esta área importante, sino que se erige como un hito de científicos chinos y chilenos dándose la mano para abordar el cambio climático global y proteger la biodiversidad marina", afirmó.

El diplomático enfatizó además que la exploración del océano profundo requiere esfuerzos conjuntos entre países.

"La ciencia no tiene fronteras. La finalización exitosa de esta expedición demuestra plenamente que la cooperación abierta es el camino esencial para el avance de la ciencia marina y la innovación tecnológica", sostuvo.

Una colaboración que continuará

Los investigadores coinciden en que los resultados de la expedición son solo el inicio de un trabajo científico que se extenderá durante años.

Según explicó Valeria Cortés, los datos, muestras de sedimentos, rocas y organismos recolectados durante la misión serán analizados de forma conjunta por equipos de distintos países.

"La expedición básicamente es la punta de un iceberg de mucho trabajo que viene y trabajo colaborativo", explicó.

La científica adelantó que el proyecto contempla intercambios académicos, viajes de investigadores y oportunidades para estudiantes que podrán trabajar con equipos científicos de ambos países.

"Va a haber científicos chilenos viajando a China, chinos que van a viajar a Chile. También estudiantes que pueden trabajar con ambos lados y tener una comisión de profesores de ambos países", señaló.

Para los científicos involucrados, la expedición no solo permitió avanzar en el conocimiento del océano profundo, sino también consolidar una red de cooperación internacional que seguirá generando descubrimientos en los próximos años.