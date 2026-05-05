En un paso decisivo hacia la sostenibilidad energética, la Compañía General de Electricidad (CGE) -propiedad de la estatal china State Grid- ha implementado el proyecto "Transformadores Verdes", iniciativa que no solo busca modernizar la red, sino mitigar riesgos críticos para las comunidades y el medio ambiente mediante la reconversión de equipos con fallas en activos de alta eficiencia.

Yineng Zhou, director junior del Departamento de Gestión y Supervisión de CGE, conversó con Efecto China y destacó que por cada transformador reconvertido se eliminan riesgos de filtración de PCB y aceites minerales.

La innovación aplicada en Chile está sirviendo de laboratorio para el resto del continente. Zhou confirmó que State Grid ya está replicando el modelo. "Estamos promocionando esto no solamente en Chile, también en Brasil (...) y en Colombia también hay un laboratorio que está trabajando en este proyecto", resaltó.

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