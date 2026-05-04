La climatóloga argentina Inés Camilloni, directora del Capítulo I del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), abordó en Cooperativa el escenario actual en medio de la preparación de un nuevo informe de ese panel.

En Lo que Queda del Día, la experta dio cuenta de una desaceleración del ritmo de aumento de emisiones de dióxido de carbono en la última década, a pesar de que el total de emisiones se ha incrementado en años recientes.

"Pero si tomamos como referencia el 2015, año en que se firmó el Acuerdo de París y los países asumieron compromisos de reducir emisiones para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados por encima de la temperatura del periodo pre-industrial (...) se desaceleró el ritmo de aumento de emisiones", puntualizó.

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