La industria remolachera en Chile enfrenta una de sus mayores crisis tras el anuncio de la empresa Iansa de cesar la compra de remolacha local para la temporada 2026-2027.

Esta decisión fue calificada como "lamentable" por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, dado que pone en jaque a un sector con más de 70 años de historia y que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.

"Es una decisión muy lamentable de la empresa puesto que con esto se acaba un cultivo y la producción de azúcar chilena a partir de remolacha, que era algo que ya tenía más de 70 años de historia (...) Es una medida que afecta la economía local”, advirtió el secretario de Estado en entrevista con El Diario de Cooperativa.

También se advirtió que los puestos directos de trabajo asociados al cultivo se calculan en unos 3.000, considerando que es una "producción muy mecanizada". A esto se suma el impacto indirecto en el transporte y otros servicios asociados.

Por otra parte, el ministro Campos se refirió a la política de recortes presupuestarios impulsada por Hacienda y el impacto a su cartera, asegurando que, aunque “no es lo ideal”, el ajuste del 3% ya se hizo y “la maquinita del Ministerio de Agricultura y de sus 12 servicios están funcionando".

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