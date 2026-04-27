China Hoy: El Festival de las Antorchas

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El Festival de las Antorchas es la celebración más importante y grandiosa para todas las comunidades yi en las provincias chinas de Yunnan, Guizhou y Sichuan, con una historia que se remonta a más de mil años, y refleja la antigua veneración por el fuego de la etnia yi.

18 de julio de 2025. Ceremonia de recepción del fuego del Festival de las Antorchas, celebrada en la plaza Chayuan, en el distrito autónomo de las etnias hani y yi de Ning'er, provincia de Yunnan.

Originado en el culto al fuego practicado por los antepasados de los yi, el festival tenía como propósito ahuyentar plagas y espíritus malignos, proteger los cultivos y pedir por una cosecha abundante.

La instancia funciona, además, como una plataforma para exhibir los trajes tradicionales yi, su gastronomía, música, danzas y otros elementos culturales distintivos que definen la identidad cultural de este pueblo. En 2006, el Festival de las Antorchas del grupo étnico yi fue incluido en la primera lista nacional del patrimonio cultural inmaterial de China.

Según los registros históricos, el Festival de las Antorchas comenzó a celebrarse de manera amplia ya en la dinastía Han (206 a. C.–220 d. C.) y Tang (618–907). Las fuentes también señalan que los antepasados del pueblo yi vivían en frías regiones montañosas y dependían profundamente del fuego, al que reverenciaban al considerarlo un don divino.

19 de julio de 2025. Un espectáculo nocturno de hogueras con motivo del Festival de las Antorchas, celebrado en el distrito autónomo de la etnia yi de Nanjian, provincia de Yunnan. Fotos de Xinhua

Cada año, tras la intensa temporada agrícola, los yi se reunían entre los días 24 y 27 del sexto mes del calendario lunar para celebrar solemnes ceremonias de veneración al fuego. Estos rituales expresaban gratitud al dios del fuego y pedían un clima favorable y abundantes cosechas para el año venidero. La celebración solía desarrollarse en tres etapas: el sacrificio ritual al fuego, las celebraciones con el fuego y la despedida del fuego.

Durante el festival, las aldeas yi realizaban rituales para honrar al cielo y a la tierra, venerar el fuego, rendir homenaje a los antepasados y ahuyentar la mala fortuna. La festividad también estaba marcada por cantos y danzas tradicionales, lucha libre y diversas actividades culturales.

En la actualidad, el Festival de las Antorchas ha evolucionado de una festividad étnica a un gran evento cultural que combina tradiciones populares, actividades recreativas e intercambio intercultural. Aunque conserva sus rituales tradicionales, el festival moderno destaca ahora por sus carnavales iluminados con antorchas, espectáculos de canto y danza, competiciones deportivas y animados mercados. Su duración también se ha ampliado de tres días a una semana o incluso más.

Celebrado en toda China e incluso a nivel internacional, el Festival de las Antorchas atrae cada año a decenas de miles de visitantes al suroeste de China, ofreciéndoles una experiencia inmersiva en las vibrantes tradiciones y el patrimonio vivo del pueblo yi.