Embajada cerró con récord el concurso "China y Yo" 2026

La Embajada de la República Popular China en Chile realizó la cuarta edición del concurso "China y Yo", una iniciativa en redes sociales desarrollada en el marco del Año Nuevo Chino 2026.

El certamen, realizado en Instagram y TikTok, reunió a más de 900 participantes y superó las 45 mil visualizaciones, consolidándose como su versión más convocante y ampliando el interés por la cultura china entre usuarios chilenos.

Un concurso digital sobre cultura china

El concurso "China y Yo" se desarrolló a través de una trivia progresiva en redes sociales, donde los participantes respondieron preguntas sobre el Año Nuevo Chino 2026, la cultura china, destinos turísticos y el ecosistema de negocios del país asiático.

El objetivo fue acercar estos contenidos a la audiencia chilena mediante un formato dinámico, combinando aprendizaje y entretenimiento en plataformas digitales.

En esta edición, además, se destacó la facilidad para viajar a China desde Chile, en el contexto de la extensión de la exención de visa para ciudadanos chilenos, una medida que busca fortalecer el intercambio entre ambos países.

Edición 2026: mayor participación y alcance

La cuarta versión del concurso amplió su convocatoria a personas de todas las edades, lo que permitió aumentar su alcance en redes sociales.

Según datos de la organización, más de 900 personas participaron en la iniciativa, mientras que los contenidos publicados en Instagram y TikTok alcanzaron más de 45.000 visualizaciones.

Estas cifras posicionan al concurso "China y Yo" como una de las acciones digitales más relevantes de la Embajada de China en Chile en materia de difusión cultural.

Ganadoras del concurso "China y Yo"

La premiación del concurso se realizó con la entrega de televisores de la marca Hisense a las tres ganadoras:

Primer lugar : Estefanía Orellana, estudiante del Instituto Confucio de la Universidad Católica

: Estefanía Orellana, estudiante del Instituto Confucio de la Universidad Católica Segundo lugar : Paula Espinoza

: Paula Espinoza Tercer lugar: Estrella Castro, estudiante del Centro Cultural Chino

La ceremonia contó con la participación de representantes de instituciones vinculadas a la difusión de la cultura china en Chile. Entre ellos, estuvieron Elena Gu, directora académica del Instituto Confucio de la Universidad Católica; Carolina Bravo, coordinadora del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás; y Verónica Xu, agregada cultural de la Embajada de China.

También asistieron Fabián Pizarro, director de Efecto China de Radio Cooperativa, y Malva Venturelli, de la Fundación José Venturelli.

Redes sociales y colaboración en la difusión

El concurso "China y Yo" forma parte de la estrategia de la Embajada de China en Chile para fortalecer la difusión cultural a través de redes sociales.

En esta edición, la iniciativa contó con el apoyo de instituciones académicas y culturales, además de la participación del influencer Nico Travesías, quien colaboró en la difusión del certamen en plataformas digitales.

La producción audiovisual fue realizada por la empresa Mutante Films, encargada del contenido difundido en redes sociales.

Cultura china y vínculo con Chile

A lo largo de sus cuatro ediciones, el concurso "China y Yo" ha buscado acercar la cultura china a la audiencia chilena mediante formatos digitales accesibles.

El aumento en la participación y el alcance en 2026 refleja un mayor interés por conocer el país asiático, tanto en sus tradiciones como en sus oportunidades de turismo e intercambio.

En ese contexto, iniciativas como esta contribuyen a fortalecer el vínculo cultural entre Chile y China, especialmente entre nuevas audiencias digitales.