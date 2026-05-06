Gelao, una de las etnias más antiguas y discretas del mosaico cultural chino

Por: Fabián Pizarro Arcos

La etnia Gelao destaca por su profunda historia y fuerte identidad cultural. Aunque su población es relativamente pequeña -alrededor de medio millón de personas-, su presencia se concentra principalmente en la provincia de Guizhou, así como en zonas de Guangxi y Yunnan, en el suroeste del país.

Históricamente, los Gelao son considerados descendientes de antiguos pueblos que habitaron el sur de China hace más de 2.000 años, lo que los convierte en uno de los grupos más antiguos de la región. Su cultura ha estado marcada por la agricultura de subsistencia, especialmente el cultivo de arroz y maíz, adaptándose a terrenos montañosos y condiciones geográficas complejas.

Uno de los rasgos más distintivos de esta etnia es su lengua, el idioma gelao, que pertenece a la familia lingüística tai-kadai. Sin embargo, hoy en día su uso ha disminuido considerablemente, siendo reemplazado en gran parte por el chino mandarín, lo que plantea desafíos para la preservación de su patrimonio cultural.

En el ámbito cultural, los Gelao mantienen tradiciones únicas, como festivales ancestrales, rituales vinculados a la naturaleza y una fuerte conexión con el culto a los antepasados. Sus vestimentas tradicionales, aunque menos visibles en la vida cotidiana actual, reflejan una estética sencilla pero simbólica.

A pesar de los procesos de modernización y urbanización, la etnia Gelao sigue siendo un ejemplo de la diversidad cultural de China, aportando una identidad propia dentro del vasto mosaico étnico del país.

Gelao (仡佬族, Gēlaozú)