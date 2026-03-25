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Tópicos: Corporativo | Efecto China | Efecto China Cultura y Entretención

Hinchada china cantó "El pueblo unido jamás será vencido"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"El fútbol y la música pueden unir culturas muy distintas", resaltó un chileno residente en China.

Hinchada china cantó
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La hinchada del club de fútbol de la primera división china Chongqing Tonglianglong cantó con efusividad el tema de Quilapayún "El pueblo unido jamás será vencido", sorprendiendo a las redes sociales en Chile.

El video fue subido por su hinchada a Instagram donde decenas de chilenos aplaudieron el momento vivido por el equipo tras empatar 3-3 con su rival Chengdu Rongcheng.

El influencer @nico.travesias contó en su Instagram que "hace algún tiempo fui a ver un partido del Chongqing Tonglianglong, cuando aún jugaban en segunda división. Además de la buena recepción, al enterarse que hablaba español, comenzaron a cantar esta canción chilena. Cuando les conté que era del mismo país de la canción, la conexión fue aún mejor".

"El fútbol y la música pueden unir culturas muy distintas", resaltó.

Mira el video:

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