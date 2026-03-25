Hinchada china cantó "El pueblo unido jamás será vencido"

La hinchada del club de fútbol de la primera división china Chongqing Tonglianglong cantó con efusividad el tema de Quilapayún "El pueblo unido jamás será vencido", sorprendiendo a las redes sociales en Chile.

El video fue subido por su hinchada a Instagram donde decenas de chilenos aplaudieron el momento vivido por el equipo tras empatar 3-3 con su rival Chengdu Rongcheng.

El influencer @nico.travesias contó en su Instagram que "hace algún tiempo fui a ver un partido del Chongqing Tonglianglong, cuando aún jugaban en segunda división. Además de la buena recepción, al enterarse que hablaba español, comenzaron a cantar esta canción chilena. Cuando les conté que era del mismo país de la canción, la conexión fue aún mejor".

"El fútbol y la música pueden unir culturas muy distintas", resaltó.

Mira el video: