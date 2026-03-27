Los kirguises de China: tradición nómada en las alturas de Asia Central

Por Fabián Pizarro Arcos

En el extremo occidental de China, en la región autónoma de Xinjiang, vive la etnia kirguís. Con una población cercana a las 200 mil personas, los kirguises se concentran principalmente en la prefectura autónoma de Kizilsu, una zona de paisajes montañosos que define gran parte de su forma de vida.

De origen túrquico y con fuertes vínculos históricos con Asia Central, los kirguises comparten raíces culturales con el pueblo de Kirguistán. Su lengua, perteneciente a la familia túrquica, y sus tradiciones reflejan una identidad profundamente ligada al nomadismo. Durante generaciones, han practicado el pastoreo estacional, desplazándose con sus rebaños de ovejas, yaks y caballos en busca de mejores pastizales.

Uno de los símbolos más representativos de su cultura es la yurta, una vivienda portátil hecha de fieltro, diseñada para adaptarse a las duras condiciones climáticas de la montaña. En torno a estas estructuras se desarrolla la vida familiar y comunitaria, donde también se mantienen vivas tradiciones como la música, la poesía oral y las festividades ancestrales.

Destaca especialmente la epopeya de Manas, una de las narraciones orales más extensas del mundo, que relata las hazañas de un héroe legendario y constituye un elemento central en la identidad kirguís. Esta historia ha sido transmitida por generaciones a través de narradores tradicionales.

En términos religiosos, la mayoría de los kirguises practican el islam suní, lo que influye en sus costumbres y vida cotidiana. Sin embargo, su identidad se construye también desde la relación con la naturaleza y su historia como pueblo nómada.

Hoy, los kirguises enfrentan el desafío de adaptarse a los cambios impulsados por la modernización. Mientras algunos mantienen su estilo de vida tradicional, otros han comenzado a integrarse en entornos más urbanos, buscando nuevas oportunidades sin perder sus raíces culturales.

Kirguís 柯尔克孜族