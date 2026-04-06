Las aguas de la ciudad de Xinghua, en la provincia oriental china de Jiangsu, se llenaron de vida con la celebración de la Feria de Botes de Maoshan, un evento tradicional e histórico que se celebra anualmente en la ciudad ubicada en la provincia de Jiangsu, al este de China.

La feria se lleva a cabo habitualmente a principios de abril, coincidiendo con el periodo del Festival Qingming. Durante la jornada, las aguas de Xinghua se transforman en un escenario dinámico donde convergen decenas de equipos y más de un centenar de embarcaciones provenientes de las aldeas locales. Los botes son finamente decorados y maniobrados con destreza mediante el uso de largas varas, creando formaciones coreográficas que destacan por su coordinación y escala.

Además de las maniobras acuáticas, el evento se caracteriza por integrar espectáculos folclóricos directamente sobre el agua. Las embarcaciones funcionan como escenarios flotantes donde las tripulaciones realizan representaciones tradicionales y demostraciones de equilibrio y fuerza. En conjunto, la Feria de Botes de Maoshan se mantiene como un testimonio vivo de la historia naval, la organización comunitaria y la preservación del patrimonio cultural en el este de China.

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