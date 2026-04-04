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La formación de Colo Colo para su visita a Deportes Concepción en la Liga de Primera

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Colo Colo este domingo 5 de abril a las 15:30 horas volverá a enfrentar a Deportes Concepción en el "Ester Roa", esta vez por la octava fecha de la Liga de Primera, y Fernando Ortiz probó la más probable oncena del "Cacique".

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