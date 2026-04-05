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La U celebró con todo el Estadio Nacional tras golear a Deportes La Serena

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Universidad de Chile celebró con todo este domingo en el Estadio Nacional, tras golear por 4-0 a Deportes La Serena, en la octava fecha de la Liga de Primera. Los goles fueron de Fabián Hormazábal, Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Agustín Arce.

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