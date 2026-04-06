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La ofensiva formación de Boca para enfrentar a la UC por Copa Libertadores

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Universidad Católica tendrá este martes su esperado debut en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026 cuando arranque su camino internacional con un desafío de máxima exigencia recibiendo a Boca Juniors en el Claro Arena en un duelo donde el cuadro xeneize vendrá con "equipo estelar".

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