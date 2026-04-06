Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de la UC para recibir a Boca Juniors por la Copa Libertadores

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este martes a las 20:30 horas, Universidad Católca recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena en su debut en la fase de grupos en la Copa Libertadores. Esta será la formación probable del cuadro drigido por Daniel Garnero.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados