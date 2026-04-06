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Este martes a las 20:30 horas, Universidad Católca recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena en su debut en la fase de grupos en la Copa Libertadores. Esta será la formación probable del cuadro drigido por Daniel Garnero.
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