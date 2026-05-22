Xiamen apuesta por la industria del cine y reúne a gigantes como Disney y Warner

La ciudad de Xiamen dio un nuevo paso en su estrategia para consolidarse como una de las principales "ciudades del cine" de China tras inaugurar la Feria Internacional de Transacciones de Películas de China (Xiamen) y la 29ª Conferencia Nacional de Promoción Cinematográfica, eventos que reunieron a estudios internacionales, productores y cadenas de cine.

La actividad comenzó el 21 de mayo y presentó 162 nuevas películas nacionales e internacionales, además de proyectos audiovisuales vinculados al desarrollo de la industria cinematográfica china. El encuentro es considerado uno de los eventos comerciales más relevantes del sector audiovisual en el país asiático.

Entre las compañías participantes estuvieron gigantes globales del entretenimiento como Sony, Disney, Paramount Pictures, Warner Bros., Universal Pictures y Legendary Entertainment, que aprovecharon la cita para exhibir sus próximos estrenos y fortalecer vínculos con el mercado chino.

Xiamen quiere consolidarse como "ciudad del cine"

La feria audiovisual se complementa con el reconocido Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival, formando una estrategia de promoción anual bajo el modelo "una feria y un festival", con actividades comerciales en primavera y premiaciones en otoño.

Las autoridades locales buscan potenciar un clúster integral de la industria audiovisual en Xiamen, ciudad ubicada en la provincia de Fujian, al sureste de China. La estrategia incluye incentivos a producciones nacionales, apoyo financiero y el fortalecimiento de infraestructura tecnológica para cine y televisión.

Durante la ceremonia inaugural también fueron destacados proyectos financiados por el Fondo Especial de Cine de Fujian desde 2025, incluyendo la producción realizada en Xiamen "Biaoren: Vientos del Gran Desierto".

Inteligencia artificial y cines inteligentes

Uno de los focos de la conferencia cinematográfica fue la incorporación de nuevas tecnologías al negocio audiovisual. Las empresas participantes realizaron presentaciones inmersivas utilizando inteligencia artificial, exhibiciones interactivas y avances diseñados para compradores internacionales y operadores de salas de cine.

Además, el evento incluyó muestras de equipos de proyección, soluciones para cines inteligentes, productos culturales derivados y nuevos formatos de salas automatizadas.

La organización también presentó proyectos audiovisuales estratégicos para 2024-2025, entre ellos las producciones "Río Nujiang" y "Edificio Bagua", junto con iniciativas impulsadas por el distrito de Jimei para atraer inversión y talentos ligados al cine chino.

China fortalece su mercado audiovisual

El crecimiento de este tipo de encuentros refleja cómo China continúa fortaleciendo su industria cinematográfica y ampliando su influencia en el mercado audiovisual global.

En los últimos años, ciudades como Xiamen han apostado por transformarse en centros de producción audiovisual capaces de competir internacionalmente, combinando incentivos económicos, infraestructura y desarrollo tecnológico.