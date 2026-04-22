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Ahorro en China: por qué es clave en la vida cotidiana y qué puede aprender Chile

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En China, el ahorro no es solo una decisión financiera, sino un comportamiento profundamente arraigado. Según datos del Banco Mundial, el país ha mantenido durante años una tasa de ahorro superior al 40% de su producto interno bruto, una cifra que destaca frente a otras economías.

Este fenómeno refleja una combinación de factores culturales, familiares y estructurales que influyen en la forma en que las personas organizan sus recursos.

Conoce más junto a Carla morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás.

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