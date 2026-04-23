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Exsenador Harboe por casos de secuestro: "No veo una política criminal clara por parte del Estado"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
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El exsenador Felipe Harboe, otrora subsecretario del Interior, analizó en Cooperativa la compleja situación de seguridad marcada por dos secuestros de comerciantes ocurridos en las comunas de San Miguel y Estación Central.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el exPPD calificó la situación como "muy delicada" y advirtió que, a poco más de un mes de gestión del Presidente José Antonio Kast, "no veo hoy por hoy una estrategia o una política criminal clara de parte de las autoridades del Estado", apuntando al Gobierno y el Ministerio Público.

"Esta Administración llegó con una percepción ciudadana de que esto se iba, si no a resolver, a mejorar considerablemente. Las expectativas son muy altas y la gente se pone impaciente, pero creo que el Gobierno no tiene tres meses más sin mostrar resultados", cuestionó.

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