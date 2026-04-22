Durante su exposición en el seminario Latam Focus 2026, organizado por el banco de inversión BTG Pactual, el Presidente José Antonio Kast bromeó sobre su criticado almuerzo con excompañeros de Derecho en La Moneda y, con ironía, hizo mención "a su amigo, Daniel" Manouchehri, diputado socialista que ofició a Contraloría para que se pronunciara sobre la situación.

"Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda; no con mis amigos, sino con auditores (del Estado). Les pregunté a varios... es un recado para mi amigo Daniel", dijo el Mandatario, lo que desató las risas del público.

"Más barato era comernos un sanguchito adentro (del Palacio) que comerlo en restorán, porque la movilización -sólo de la seguridad- era más caro que hacerlo (al interior). Pero no lo voy a volver a hacer, no se preocupen", añadió.

"Vamos a sacar un decreto donde sólo puedo ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy en La Moneda", cerró el jefe de Estado.

Sus frases fueron respondidas por el mismo Manouchehri, que en su cuenta de X posteó: "(Es un) Presidente bueno para el chiste, como su manera de gobernar. Lo que no es un chiste para los chilenos es cómo le subieron el costo de vida al 99% (de la población) con el bencinazo, para bajarles los impuestos al 1% con su ley de los súper ricos", fustigó, en referencia al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo.

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