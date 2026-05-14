China fabrica 7 de cada 10 autos eléctricos del mundo

El mercado mundial de vehículos eléctricos alcanzó en 2025 un hito sin precedentes: uno de cada cuatro autos vendidos en el planeta fue eléctrico, equivalente a unos 20 millones de unidades.

El dato proviene del "Informe sobre el mercado mundial de vehículos eléctricos ligeros" del Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), organización independiente sin fines de lucro.

En ese escenario, China no es solo un actor relevante: es el centro gravitacional de toda la industria.

China: líder en ventas y en producción

El 52% de todos los vehículos ligeros vendidos en China durante 2025 fueron eléctricos, lo que convierte al país en el mayor mercado individual del mundo.

Pero su peso va más allá del consumo interno: el 62% de todas las ventas globales de autos eléctricos se registró en territorio chino, y el 71% de la producción mundial provino de sus fábricas.

Esa combinación -mercado masivo más capacidad industrial- ha consolidado a China como el motor indiscutido de la transición eléctrica global.

El efecto China en los mercados emergentes

El informe del ICCT identifica otro fenómeno relevante para la región: el crecimiento acelerado de mercados emergentes del sudeste asiático, varios de ellos con fuerte presencia de marcas y modelos chinos.

Vietnam superó la cuota de ventas eléctricas de Europa (37% frente al 27% europeo), mientras que Tailandia, Indonesia y otros mercados de la región duplicaron sus ventas respecto a 2024.

El ICCT atribuye este crecimiento al "aumento de la fabricación nacional, al creciente acceso a modelos asequibles y al apoyo político constante", factores en los que la inversión y exportación china han jugado un rol determinante.

El contraste con Estados Unidos

Mientras China consolida su posición, la situación en Estados Unidos muestra la dirección contraria.

La cuota estadounidense en la producción mundial de autos eléctricos cayó del 7% en 2024 al 5% en 2025, en un contexto de debilitamiento de políticas de incentivo que, según el informe, ha generado un "estancamiento generalizado" del mercado.

La investigadora Ilma Fadhil, autora principal del informe semestral del ICCT, señaló que "el crecimiento de estos mercados emergentes es una prueba de cómo la certidumbre política puede impulsar el éxito del mercado", mientras que "la incertidumbre política puede ralentizar la transición y poner en peligro la competitividad económica".

La brecha entre ambos modelos -el chino, con política industrial sostenida; el estadounidense, con incentivos en retroceso- se refleja con claridad en los números de 2025.