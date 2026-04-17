China ha construido su transformación urbana sobre un principio clave: el desarrollo como proceso progresivo, donde las experiencias exitosas en una ciudad se replican en otras regiones.

El caso más emblemático es Shenzhen, que pasó de ser una pequeña localidad a convertirse en una de las primeras zonas económicas especiales del país y, con el tiempo, en un polo tecnológico de referencia mundial. Pero no es el único. Conoce más junto a Carla Morales Vallejos, del Instituto Confucio Santo Tomás.

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