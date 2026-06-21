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Perú: Autoridad electoral declaró improcedente el pedido de nulidad al voto en el extranjero de Sánchez

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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El Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la solitud de nulidad presentada por el izquierdista Roberto Sánchez en contra de más de 1.700 mesas de sufragio de peruanos que viven en el exterior, lo que asegura el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori.

A dos semanas después de la segunda vuelta electoral en Perú, aún no se conocen los resultados. El conteo se encuentra a casi el 99,7% y todo indica que Fujimori será la nueva gobernante, acumulando el 50,11% de los votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez, que registra el 49,88%.

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (199-2000) se convertiría en la novena mandataria en los últimos 10 años, como resultado de los números casos de vacancia presidencial.

Escucha el informe completo de Ricardo Alva, corresponsal de Cooperativa en Perú.

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