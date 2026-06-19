Después de la primera baja importante aplicada al precio de los combustibles tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, Juan Ortiz, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, anticipó en Cooperativa que otra caída notable podría repetirse en julio.

"Si se mantienen las condiciones actuales del precio del petróleo y el tipo de cambio para el 9 de julio, el precio debería volver a reducirse, por lo menos, unos 100 pesos por litro, si es que el Ejecutivo decide seguir traspasando rápidamente la baja. Y también tendríamos nuevas bajas hacia fines de ese mes", detalló el economista en Lo que Queda del Día.

LEER ARTICULO COMPLETO