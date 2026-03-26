Economía de Asia crecerá 4,5% en 2026, pronostica informe

Asia sigue siendo la región que más jala la economía global. Según un informe publicado por el Foro de Boao para Asia (FBA), el continente se expandirá un 4,5% en 2026, consolidándose como el principal motor de crecimiento del mundo.

El reporte fue presentado esta semana, en previa a la Conferencia Anual 2026 que se celebra en Boao, en la provincia de Hainan, China.

El mensaje desde Hainan: solidaridad ante los desafíos globales

El evento fue inaugurado con la presencia de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, quien subrayó que solo actuando de forma conjunta la humanidad puede enfrentar los riesgos del presente.

"Solo trabajando juntos en solidaridad la humanidad puede afrontar los riesgos y desafíos globales y crear un futuro mejor", afirmó el funcionario.

Zhao también destacó el papel clave que ha jugado el Foro de Boao en sus 25 años de historia, convirtiéndose en una plataforma reconocida para promover el intercambio y la cooperación entre Asia y el resto del mundo.

China como anfitrión del APEC 2026

Uno de los anuncios relevantes del discurso fue la preparación de China para albergar la 33ª Reunión de Líderes Económicos del APEC en Shenzhen, en noviembre de este año.

Zhao señaló que el país busca aprovechar ese rol para fortalecer la comunidad Asia-Pacífico e inyectar "mayor vitalidad" al desarrollo regional.

Fundado en 2001, el FBA es una organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro que impulsa la integración económica regional.

La conferencia de este año, que se extiende del 24 al 27 de marzo, tiene como lema "Moldeando un futuro compartido: nuevas dinámicas, nuevas oportunidades y nueva cooperación".