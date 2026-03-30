En este capítulo de "Efecto China" abordamos distintas historias y oportunidades que reflejan la relación entre Chile y China en ámbitos como el emprendimiento, la innovación y la cultura.

Partimos con la experiencia de Lijuan Wang, empresaria china radicada en Viña del Mar, fundadora de Misòo Asia Fusion, quien nos compartió su trayectoria en Chile y su participación como voluntaria en el buque médico chino que recaló en Valparaíso.

Además, revisamos una nueva oportunidad para empresas chilenas: la convocatoria de ProChile para impulsar innovaciones tecnológicas en el mercado asiático. Sobre este proceso conversamos con Marcela Aravena, jefa de innovación de la institución.

En el ámbito cultural, junto al Instituto Confucio Santo Tomás y Carla Morales Vallejos, profundizamos en el valor de las relaciones sociales en China, específicamente la importancia de ser invitado a comer como parte de la construcción de vínculos comerciales.

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