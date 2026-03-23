En este capítulo de "Efecto China", abordamos distintos temas que marcan la relación entre Chile y China, desde el mundo de las inversiones hasta los vínculos locales y las claves culturales para comprender mejor este país.

Uno de los ejes del programa es el análisis de una investigación del Núcleo Milenio ICLAC, centrada en la relación entre los fondos previsionales chilenos y el mercado de inversiones en China. Sobre este tema conversamos con los investigadores Jorge Alfaro y Johannes Rehner, quienes explican el alcance y las implicancias de estos vínculos.

Además, revisamos el acuerdo entre la comuna de Estación Central y la ciudad china de Yiwu, conocida como "el supermercado del mundo". Para profundizar en este tema, conversamos con el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien detalla las oportunidades que se abren a partir de esta conexión.

En el ámbito cultural, junto a Carla Morales Vallejos del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, exploramos un aspecto clave de la comunicación en China: los distintos significados que puede tener un "sí" según el contexto.

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