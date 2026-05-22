El científico Marcelo González, jefe del Departamento de Ciencia del Instituto Antártico Chileno (Inach), alertó sobre la creciente presencia de microplásticos y nanoplásticos en la Antártica, fenómeno que afecta directamente al krill, la base de la cadena alimentaria del continente blanco.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el investigador explicó que la contaminación no solo llega a través de las corrientes oceánicas desde otros continentes, sino también es generada por la propia actividad humana en la zona.

"Es impactante encontrar microplásticos en glaciares, nieve y lagos antárticos. El krill también contiene microfibras y eso es preocupante porque es la base de la cadena alimentaria para el ecosistema antártico", advirtió González, quien fue seleccionado como el único representante chileno en el grupo de expertos sobre plásticos en entornos polares del Comité Científico de Investigación Antártica (Scar).

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