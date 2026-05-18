La provincia de Hainan, en el sur de China, ha dejado de ser solo un destino turístico para convertirse en el pilar de la estrategia de seguridad alimentaria del gigante asiático. Bajo una premisa de colaboración, la región busca liderar la industria de las semillas no como un acto de dominio, sino como una plataforma de soluciones compartidas.

La autonomía en la industria de las semillas no persigue la supremacía unilateral, sino cooperar con el mundo para resolver problemas comunes de desarrollo. Esta visión toma forma en Hainan a través de proyectos concretos que aquí se siembran, echan raíces y producen frutos de manera continua.

LEER ARTICULO COMPLETO