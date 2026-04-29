Pekín resaltó "fuerte voluntad" de cooperación entre empresas chinas y estadounidenses

China destacó este miércoles la "fuerte voluntad" de cooperación entre las comunidades empresariales china y estadounidense y aseguró que los intercambios mantienen resultados "notables", pese a las tensiones comerciales entre ambos países, informó el diario local The Paper.

El portavoz del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), Wang Guannan, afirmó en una rueda de prensa que existe una "fuerte disposición a cooperar" entre ambos sectores y citó como ejemplo una encuesta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China según la cual el 52% de las empresas consultadas prevé obtener beneficios en 2025, seis puntos más que el año anterior.

Según esos datos, más de la mitad de las compañías encuestadas sitúan a China entre sus tres principales destinos de inversión a nivel global, mientras que un 74% considera que las empresas extranjeras reciben un trato igual o mejor en sus respectivos sectores.

Wang detalló que, hasta el 15 de abril, el organismo había aprobado 138 proyectos de exposiciones organizadas por entidades chinas para celebrarse en Estados Unidos en 2026 o con participación en ese país, de los cuales 65 ya se han llevado a cabo, con la participación de más de 1.600 empresas.

El portavoz añadió que el CCPIT, una organización pública dedicada a promover el comercio exterior, la inversión y la cooperación económica internacional, seguirá impulsando programas de conexión empresarial y encuentros sectoriales.

También indicó que el organismo promoverá la cooperación en cadenas de suministro a través de plataformas como la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China, en la que empresas estadounidenses han sido el principal grupo extranjero en ediciones anteriores.

Las declaraciones se producen en medio de tensiones comerciales persistentes entre Pekín y Washington, marcadas por aranceles elevados, investigaciones al amparo de la Sección 301 y varias rondas de negociaciones en el último año tras el revés del Tribunal Supremo estadounidense a parte del marco arancelario.