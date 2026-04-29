Exsubsecretaria de Boric y los recortes: Ciertas personas creen que el mercado puede resolver todo

La economista Paula Poblete (FA), exsubsecretaria de Evaluación Social, abordó en Cooperativa los recientes decretos y oficios instruidos por el Ministerio de Hacienda, que plantean la reducción de al menos 15 por ciento en el gasto destinado a planes sociales.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la otrora autoridad durante la Administración de Gabriel Boric discrepó con "ciertas personas que creen que el mercado lo puede resolver todo", pues -advirtió- existen otras "millones de personas que dependen de la seguridad social".

Para la experta, quien encabezó la revisión de políticas públicas entre 2022 y 2026, existe una confusión en el discurso del Ejecutivo entre lo que significa hacer más eficiente el gasto y lo que es, en la práctica, una "reducción masiva" de recursos.

"Una cosa es la eficiencia en el gasto, que es mejorar la calidad de los programas y que con el mismo dinero se puedan hacer más cosas y mejores cosas. Pero otra cosa distinta es la reducción del gasto, que es lo que se está haciendo de manera masiva y se traduce en una disminución de la presencia del Estado en áreas críticas para la ciudadanía", explicó.

"Esa es la señal que nos está dando, porque el oficio que envía Hacienda es clarísimo respecto de señalar que el 'desde' son los recursos que hay ahora, posterior a los decretos que ya han materializado el ajuste presupuestario, y señala que de aquí al 2031 se debe hacer un diseño plurianual que no contemple el crecimiento de los recursos", complementó.

"Simplemente están reduciendo"

Poblete fue enfática en señalar que los documentos firmados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no están dando indicios de mayor eficiencia o de una mejora en la calidad de los programas.

"Lo preocupante es que no se están utilizando las herramientas de las que dispone el Estado de Chile para poder hacer la determinación de dónde recortar", dijo la exministra. FOTO: (ATON).

"Los oficios que nos han entregado no han señalizado mayor información como para que uno pueda pensar que están haciendo más eficiente el gasto, simplemente lo están reduciendo", cuestionó.

La economista también planteó que los programas sociales "existen para resolver problemas sociales, (pero) si tú cierras un programa a propósito de problemas de gestión en ese programa, dejas el problema social existiendo: lo que no puede ocurrir es que ese problema no tenga una solución".

"Espero que la provisión de estos servicios no esté en riesgo"

Finalmente, la exministra de Desarrollo Social indicó que es "difícil ponderar las palabras del Gobierno porque no han sido lo suficientemente claros con sus comunicaciones. Espero sinceramente que la provisión de todos estos servicios no esté en riesgo".

"Son millones de personas en Chile que dependen de la protección social. No es tan sencillo como que la única política social sea tener trabajo y que con eso se va a resolver todo, no es así", concluyó.