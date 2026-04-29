Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana
[VIDEOS] Sebastián Pérez atajó tres veces el mismo penal a Gremio
Carlos Vinícius no pudo convertirle a "Zanahoria" pese a tener tres oportunidades.
Una situación inédita protagonizó Sebastián Pérez en el duelo ante Gremio por la Copa Sudamericana. El "Zanahoria" le contuvo tres veces consecutivas el penal al brasileño Carlos Vinícius, luego de que el árbitro ordenara repetir el mismo cobro en dos ocasiones por adelanto del meta de Palestino.