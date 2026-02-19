Turismo en China se disparó más de 400% por la Fiesta de la Primavera del Año del Caballo

El turismo en China registró un fuerte aumento durante la Fiesta de la Primavera del Año del Caballo 2026, con un alza superior al 400% en las reservas de vuelos realizadas por viajeros extranjeros en comparación con el año anterior.

La celebración, que este año comenzó el 17 de febrero, se consolidó como un evento cultural global que atrae visitantes desde Europa, América Latina y otras regiones, impulsado por nuevas facilidades de ingreso sin visa y por el interés en experiencias auténticas.

Desde Beijing y Shanghai hasta poblados históricos en Hunan, el Año Nuevo Lunar volvió a posicionarse como un motor clave del turismo receptivo en el gigante asiático.

Exención de visado impulsa el turismo en China

Uno de los factores centrales del crecimiento ha sido la ampliación de la política de exención de visado. En 2025, ciudadanos de 48 países -entre ellos Chile- pudieron ingresar a China sin visa bajo políticas unilaterales, mientras que los acuerdos de exención recíproca alcanzaron a 29 naciones.

Estas medidas facilitaron los viajes y redujeron costos administrativos, incentivando el turismo en China durante la temporada alta de la Fiesta de la Primavera.

Destinos clásicos y nuevas rutas "China Chic"

Las ciudades tradicionales como Beijing, Shanghai, Chengdu y Guangzhou siguen encabezando las preferencias.

Sin embargo, el mapa turístico se amplía. Lanzhou, en la provincia de Gansu, y Hohhot, en Mongolia Interior, cuadruplicaron su número de visitantes extranjeros en comparación con el año pasado.

El interés ya no se limita a los grandes centros urbanos. Poblados como Furong, en Hunan, captan viajeros atraídos por su patrimonio cultural y paisajes naturales. Allí, turistas europeos participaron en celebraciones nocturnas alrededor de hogueras y conocieron el brocado tujia, reconocido como patrimonio cultural inmaterial.

Más experiencias y menos turismo tradicional

Según agencias de viaje con sede en Shanghai, se observa un perfil más joven de visitantes internacionales.

El gasto se orienta hacia experiencias culturales, tecnología y consumo digital, más que hacia recorridos tradicionales.

En la provincia tropical de Hainan, por ejemplo, el Puerto de Libre Comercio -que inició operaciones aduaneras especiales a fines de 2025- convirtió las compras libres de impuestos en parte central del itinerario turístico.

Visitantes destacaron la competitividad de precios en productos tecnológicos y la facilidad de pagos digitales mediante aplicaciones locales.

El uso extendido de plataformas como WeChat para transporte y pagos también ha sido señalado como un factor que facilita la experiencia para el viajero extranjero.

La Fiesta de la Primavera como fenómeno global

La Fiesta de la Primavera, conocida internacionalmente como Año Nuevo Lunar, es la festividad más importante del calendario chino y una de las celebraciones culturales más relevantes de Asia.

Cada año, millones de personas se movilizan dentro y fuera del país. En 2026, la combinación de tradición, conectividad digital y apertura migratoria convirtió la celebración en un catalizador del turismo en China.

Para América Latina, y particularmente para Chile, el fenómeno refuerza una tendencia: el interés por la cultura china ya no se limita a lo comercial o diplomático, sino que se traduce en intercambio cultural directo y en nuevas rutas de viaje.

La expansión del turismo en China durante el Año del Caballo muestra cómo una festividad tradicional puede transformarse en una plataforma global de conexión cultural y económica.