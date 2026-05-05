Xiamen ofrece sueldos de hasta 196 millones de pesos anuales para atraer profesionales extranjeros

La ciudad china de Xiamen realizó una feria de empleo internacional en Chengdu con más de 100 cargos disponibles para extranjeros, en el marco de una estrategia de captación de talento que lleva cinco años consecutivos siendo reconocida a nivel nacional.

El 26 de abril, Xiamen organizó la "Feria de Intercambio y Vinculación de Talento Extranjero 2026", la tercera del tipo que realiza desde comienzos del año pasado.

La feria convocó a 37 empleadores de Xiamen que ofrecieron puestos de alto nivel, como expertos en algoritmos, ingenieros de I+D e investigadores, con salarios que alcanzan hasta 1,5 millones de yuanes anuales (aproximadamente 196,5 millones de pesos chilenos).

En total, se ofertaron 118 cargos, con una demanda superior a 200 profesionales. Los puestos se enfocan en áreas como:

Información electrónica

Ingeniería mecánica

Educación

Industrias creativas

Estos sectores están alineados con el sistema industrial moderno "4+4+6" de Xiamen, uno de los ejes de su estrategia económica.

Cerca de 500 profesionales extranjeros participaron en la feria, provenientes de más de 30 países, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Rusia, Corea del Sur, Pakistán, Indonesia y Vietnam. Entre los asistentes había una proporción importante de graduados de universidades chinas con grado de magíster o doctorado.

En 2025, Xiamen incorporó más de 3.900 profesionales internacionales, con un alza del 9,5% en la llegada de ciudadanos extranjeros respecto al año anterior. La ciudad lleva cinco años consecutivos siendo reconocida como "Ciudad China del Año en Captación de Talento" y figura entre las más atractivas para profesionales foráneos según encuestas especializadas.

El evento también marcó la inauguración de una nueva estación de captación de talento en la Universidad de Sichuan, que funcionará como ventana permanente para vincular profesionales internacionales con empleadores de Xiamen. Los cargos disponibles además se publican de forma permanente en plataformas digitales de empleo internacional.