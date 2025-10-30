Xiaomi inauguró su primera fábrica de electrodomésticos inteligentes en China

La empresa tecnológica china Xiaomi inauguró esta semana su primera fábrica de electrodomésticos inteligentes en Wuhan, capital de la provincia de Hubei.

La planta, dedicada inicialmente a la producción de acondicionadores de aire, representa un paso clave en la diversificación del grupo hacia nuevos sectores tecnológicos.

Con esta apertura, Xiaomi consolida su presencia en la industria del Internet de las Cosas (IoT) y en el mercado de hogares conectados, segmentos que crecen con fuerza tanto en China como en el resto del mundo.

La nueva fábrica abarca más de 50 hectáreas en su primera fase y contempla una inversión superior a 2.500 millones de yuanes (unos 353 millones de dólares).

El complejo incorpora tecnologías de vanguardia, como el gemelo digital -una réplica virtual del sistema físico que se actualiza con datos en tiempo real-, inspección visual con inteligencia artificial y logística aérea automatizada.

Gracias a esta infraestructura, Xiaomi podrá producir un acondicionador de aire de alta gama cada 6,5 segundos, con una capacidad máxima anual de 7 millones de unidades y un valor de producción estimado en 14.000 millones de yuanes.

Un mercado en expansión

El sector de los electrodomésticos inteligentes en China mantiene un crecimiento sostenido. En 2024, el mercado alcanzó los 756.000 millones de yuanes, un 3% más que el año anterior, y se proyecta que en 2025 llegue a casi 794.000 millones.

En paralelo, las exportaciones chinas de electrodomésticos aumentaron un 14,8% interanual el año pasado, totalizando 128.640 millones de dólares, según la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos.

La planta de Wuhan es la tercera gran fábrica inteligente de Xiaomi, después de sus instalaciones dedicadas a automóviles eléctricos y teléfonos inteligentes.

Con esta expansión, la compañía busca fortalecer su posición global en el sector de los electrodomésticos conectados, compitiendo con marcas como Haier, Midea o Hisense, y consolidar su ecosistema integral de productos bajo el lema "Smart living for everyone".