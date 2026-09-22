Candidata al oro: Martina Weil clasificó a la final de los 400 metros en los Juegos Sudamericanos

La atleta chilena Martina Weil disputará este miércoles la final de los 400 metros en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras ser la mejor este martes en los heats de clasificación en semifinales.

Weil corrió en el primer heat y registró un tiempo de 51.39 segundos, siendo la mejor de las 13 atletas que compitieron en las semifinales, pasando a ser la favorita para el oro en la definición.

Además, quedó a solo ocho centésimas de segundos de alcanzar el récord de los Juegos Sudamericanos, que es de su mamá, Ximena Restrepo (51.31 segundos), en 1994, en la ciudad de Valencia (Venezuela).

La segunda mejor marca en el heat este martes fue de la argentina Megan Powell (53''09), a 1.70 segundos de distancia de la chilena.

La final de los 400 metros femeninos serán este miércoles, a las 19:05 horas (22:05 GTM).

Además, Weil no fue la única deportista del Team Chile en avanzar a la final en atletismo, ya que Martín Kouyoumdjian avanzó a la final masculina de los 400 metros planos.

Kouyoumdjian logró un tiempo de 46.54 segundos, quedando en el cuarto lugar del segundo heat, pero avanzó al terminar en el sexto puesto de la clasificación general.

La final masculina de los 400 metros será justo antes de la definición femenina, a las 18:50 horas (21:50 GMT).