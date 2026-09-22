Kast se reunirá con Delcy Rodríguez para abordar la migración venezolana

El Presidente José Antonio Kast se reunirá el jueves en Nueva York con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el primer encuentro entre ambos luego del restablecimiento de las relaciones consulares, en un contexto marcado por la urgencia chilena para concretar la expulsión de migrantes venezolanos irregulares del país.

"Lo primero para nosotros es tratar el tema de las relaciones consulares, y si podemos ir avanzando en relaciones diplomáticas, también lo haremos, siempre buscando mejorar la calidad de vida de todas las personas, aquellas que viven en Venezuela y quienes tuvieron que migrar por alguna razón", señaló Kast desde Estados Unidos.

"Lo que buscamos es un encuentro donde le vamos a manifestar que Chile siempre va a estar dispuesto a colaborar (...) Queremos generar vínculos que estaban rotos desde hace bastante tiempo. Tenemos una gran oportunidad en Latinoamérica para ponernos de acuerdo en cosas que afectan la vida de nuestros compatriotas", recalcó el mandatario chileno.

El reinicio de las relaciones consulares entre ambos países fue formalizado a principios de agosto pasado, un primer paso hacia la "normalización" diplomática entre ambos luego del quiebre de 2024, después de que la Administración del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) cuestionara la transparencia de los comicios venezolanos.

Kast, que ofreció hoy su primer discurso frente a la octogésima primera Asamblea General de Naciones Unidas, enfatizó la importancia del restablecimiento de las relaciones bilaterales con el país caribeño para concretar su plan de expulsión de inmigrantes irregulares en vuelos hacia Caracas, una de sus principales promesas de campaña.