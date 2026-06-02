"Efecto China" lanza nueva plataforma digital

El proyecto multimedia "Efecto China" de Cooperativa da un nuevo paso en su proceso de expansión con el lanzamiento oficial de su nueva plataforma digital: efectochina.cl.

El nuevo sitio permitirá ampliar significativamente la cantidad de contenidos disponibles, incorporando más noticias, análisis, entrevistas, videos, columnas y material multimedia especializado sobre China y su relación con Chile y América Latina.

Hasta ahora, el proyecto funcionaba principalmente a través de un minisitio alojado dentro de la plataforma digital de Cooperativa. Con esta nueva "casa digital,Efecto China" busca fortalecer su presencia online y potenciar su crecimiento hacia el mundo hispanohablante.

El proyecto lleva más de siete años desarrollando contenidos sobre China y es considerado una iniciativa pionera en Chile en materia de divulgación periodística especializada sobre el gigante asiático.

Inicialmente nacido como un programa radial, "Efecto China" evolucionó con los años hacia una plataforma multimedia que hoy incluye:

Noticias

Entrevistas

Podcast

Videos

Redes sociales

Cápsulas radiales

Sus contenidos abordan temas como geopolítica, economía, comercio exterior, inteligencia artificial, energías renovables, vehículos eléctricos, cultura china, turismo, idioma mandarín, cooperación internacional y relaciones China-Chile.

El periodista y director del proyecto, Fabián Pizarro Arcos, destacó la importancia de esta nueva etapa digital: "Es una alegría muy grande contar con esta nueva casa web. Esperamos entregar más y mejor contenido a nuestros lectores y continuar fortaleciendo este espacio de divulgación sobre China para Chile y el mundo hispanohablante", señaló.

Pizarro agregó que "la divulgación sobre China no solo ayuda a comprender mejor al gigante asiático; también permite entender cómo el mundo está cambiando. Podríamos decir que 'Efecto China' es el primer medio de comunicación sinólogo de Chile".

Actualmente, el proyecto mantiene una presencia multiplataforma a través de redes sociales, contenido audiovisual, podcast, transmisiones online y su tradicional programa radial, que estrena nuevos capítulos todos los lunes a las 21:00 horas y cuenta con repeticiones los sábados a las 9:00. Esta combinación de formatos le ha permitido ampliar su alcance más allá de Chile y comenzar a posicionarse dentro de la audiencia hispanohablante interesada en China, Asia y las transformaciones globales del siglo XXI.

Con el lanzamiento de efectochina.cl, el proyecto busca consolidarse como uno de los principales espacios periodísticos especializados en China en español dentro de América Latina.