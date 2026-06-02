Director de Migraciones: "Las expulsiones son carísimas y nuestra idea es ahorrar recursos"

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó en El Diario de Cooperativa los fundamentos del "plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares", anunciado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública.

Sauerbaum precisó que "hoy tenemos en Chile a 252.000 personas que están debidamente empadronadas y este plan está enfocado en ellos. Es bastante beneficioso para gente que quiere vivir en Chile o retornarse, salir y volver a entrar".

"En el fondo lo que hace es eximir de dos castigos, que hoy tiene la Ley 21.325, que son básicamente multas (de entre 400 y 500 mil pesos) para las personas que entraron con visa y se les expiró y no fueron renovadas, por lo que cayó en la irregularidad, y, también, quienes entraron por paso no habilitado, que al ser expulsados no pueden retornar al país hasta en cinco años", explicó.

Asimismo, la autoridad aseveró que el proceso no será pagado por el Estado: "La idea de poder hacer salidas voluntarias es ahorrar recursos, porque hoy las expulsiones son carísimas. Nosotros tenemos un presupuesto muy acotado para expulsiones que aprobó el Congreso el año pasado. Y, por lo tanto, vamos a promover la salida voluntaria para que la gente se pueda financiar su salida".

Por otro lado, Sauerbaum detalló que para el reingreso al país "se va a privilegiar a las personas que tienen algún tipo de arraigo: que tenga familia, trabajo, alguna relación con Chile, un emprendimiento y cosas de ese tipo que nos puedan decir 'efectivamente esta persona está contribuyendo al país y tiene algún tipo de arraigo'".

"No sé de qué proyecto está hablando el ministro Arrau"

El director nacional de Migraciones abordó además la medida anunciada tras la Cuenta Pública por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien apuntó que se presentará un proyecto de ley para retener por 180 días a quien no se acoja a la salida voluntaria y cometa delitos, sin especificar dónde serán detenidos.

Ante esto, Sauerbaum señaló que "no sé de qué proyecto de ley está hablando el ministro Arrau. No tiene nada que ver con este programa. Los seis meses que estamos hablando son de fondo, son 180 días para poder postular" al Plan Retorno.

"No conozco ese plan, lo que sí puedo decir es que estamos tramitando un proyecto de ley que aumenta el periodo de retención de 5 a 10 días para las personas que son expulsadas. Eso sí existe, está en el Congreso, estamos discutiéndolo en el Senado en segundo trámite. Seguramente es un proyecto que están conversando recién, pero no nos han informado", afirmó.

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