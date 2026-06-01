Durante su primera Cuenta Pública frente al Congreso, el Presidente José Antonio Kast abordó el impacto del alza histórica de los combustibles en el bolsillo de los chilenos y defendió que su decisión de modificar el Mepco fue "lo correcto".

"Quiero agradecerle a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que por el bien de Chile hemos tenido que adoptar… asumieron una situación grave. En otros países, quizás esto habría generado un estallido", subrayó el Mandatario.

Ante el perjuicio económico causado por la medida, el exrepublicano anunció nuevas medidas de ayuda para "las familias del 80% más vulnerables del Registro Social de Hogares, que tengan hijos entre 0 y 13 años".

"Serán 30 mil pesos por niño para ayudar a los gastos del hogar y que llegarán en el momento que más lo necesitan", detalló.

LEER ARTICULO COMPLETO