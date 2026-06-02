Thomas Gillier: "Podemos plantarnos cara a cara ante Portugal sin ningún problema"

Thomas Gillier, arquero de la selección chilena, proyectó el exigente desafío que tendrá la Roja al enfrentar a Portugal y destacó la relevancia de medirse ante rivales de fuste para el crecimiento del proceso actual del equipo.

"En este proceso que estamos viviendo, es importante que podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel. Para este partido contra Portugal tenemos que jugar con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel", señaló el actual arquero del CF Montréal.

En esa línea, el golero expresó su confianza en las condiciones del plantel para hacer frente al cuadro europeo: "Sabemos que Portugal es una selección difícil, pero tenemos muchos jugadores que tienen la calidad para enfrentar a este rival y poder plantarnos cara a cara sin ningún problema".

La lucha por el arco de la selección

Asimismo, Gillier se refirió a la disputa por la titularidad en la portería nacional, donde compite con Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux. El meta valoró el presente de los tres convocados, quienes actualmente militan en el balompié extranjero.

"Actualmente hay tres arqueros de alto nivel en la selección. Los tres estamos jugando en el extranjero. Eso es muy positivo. Brayan lo está haciendo muy bien en su club. Lawrence también. Y yo he ido evolucionando de muy buena manera en mi equipo", analizó.

Al respecto, añadió que existe un ambiente propicio para el crecimiento mutuo: "Contento porque hay un muy buen grupo, una buena competencia. Cada uno está enfocado en ganarse el puesto y tener la posibilidad de poder jugar".

El legado de Claudio Bravo

Finalmente, el portero tuvo palabras de reconocimiento para Claudio Bravo, histórico capitán y referente del arco chileno, a quien situó como un espejo para los futbolistas que hoy integran el combinado nacional.

"Claudio es un referente a nivel nacional y también a nivel mundial. Los arqueros más jóvenes y los que están hoy en día ven a Claudio como una figura a seguir en todo aspecto, porque dentro y fuera de la cancha, él siempre se portó como un profesional", concluyó.