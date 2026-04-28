Guinness certificó al Puente Huajiang como el más alto del mundo

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en la provincia suroccidental china de Guizhou, ha sido certificado por Guinness World Records (GWR, por sus siglas en inglés) como el puente más alto del mundo, con una altura confirmada de 626,01 metros.

Tras repetidas mediciones y verificaciones, el resultado anunciado el martes marca un nuevo récord mundial en altura de puentes, superando los 565,4 metros del Puente Beipanjiang, que cruza la provincia de Guizhou y la vecina Yunnan, el cual fue certificado por GWR en 2018.

"La altura final confirmada del Puente del Gran Cañón de Huajiang es de 626,01 metros, superando el récord mundial anterior de 565,4 metros. El desafío ha sido exitoso", declaró en la ceremonia de certificación Luo Qiong, una de las autoridades oficiales de GWR.

Ubicado en el terreno montañoso del suroeste de China, el puente colgante de armadura de acero es un proyecto clave en la Autopista Liuzhi-Anlong en Guizhou. Fue inaugurado al tráfico el 28 de septiembre de 2025.

Antes de recibir la certificación Guinness, el puente ya había atraído una considerable atención de la industria tanto por su luz principal como por su altura, y algunos especialistas en puentes lo describen como un proyecto que establece récords tanto en dimensiones horizontales como verticales.

El puente también se ha convertido en una atracción turística. Desde su apertura, sus ascensores panorámicos, instalaciones de puenting de gran altura y espectáculos de luces con cortina de agua han atraído a un gran número de visitantes durante las principales festividades.

Los datos de altura utilizados para la certificación Guinness contaron con el respaldo de tecnologías chinas de topografía y cartografía. El equipo de posicionamiento Beidou, desarrollado nacionalmente y utilizado en el proceso, había apoyado anteriormente a montañistas chinos durante su ascenso al Monte Qomolangma, la cima más alta del mundo.

Un representante de Guizhou Communications Investment Group Co., Ltd., empresa constructora del puente, declaró que la certificación representa un reconocimiento internacional a las capacidades de ingeniería y topografía de China.