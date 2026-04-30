Chilena está entre los detenidos por Israel en la Flotilla: Amigos acusan secuestro

Macarena Chahuán, profesora chilena de árabe, está entre los cerca de 175 activistas detenidos por Israel cuando formaba parte de la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada durante la mañana de este jueves. Frente a esta situación sus amigos han denunciado un "secuestro" en redes sociales.

Más de 20 embarcaciones de este grupo, que intentaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fueron bloqueadas por fuerzas militares israelíes a más de 1.200 kilómetros de sus costas, en aguas internacionales.

Ante esto representantes de diferentes países han condenado la acción de Israel y los cercanos de la docente chilena acusaron que ésta fue secuestrada junto con sus compañeros.

"Urgente. Necesitamos ayuda inmediata. No podemos esperar. Hacemos un llamado a visibilidad y acción ahora. Mi amiga Maca se encuentra secuestrada por Israel en aguas internacionales", expone el comunicado que publicó Mariana Manzur en el Instagram de Macarena.

Junto con ello hizo un llamado a "Cancillería de Chile, periodistas, medios de comunicación, parlamentarios y autoridades, por favor actuar con urgencia a través de la Embajada de Chile en Israel para gestionar su liberación".

"Respecto de los chilenos que forman parte de esta flotilla, las autoridades israelíes están en contacto con la Embajada de Chile en Israel, para abordar los aspectos consulares que correspondan en caso que se verifique que los chilenos están entre el grupo de detenidos", agregó desde Santiago la representación diplomática de Tel Aviv.